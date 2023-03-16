«Ливерпуль» установил собственный антирекорд в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» крупно уступил мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече коллектив Карло Анчелотти одержал волевую победу на «Энфилде» со счётом 5:2. В состоявшемся сегодня ответном поединке на «Сантьяго Бернабеу» испанцы вновь взяли верх – 1:0. Согласно данным Opta, 2:6 – самое крупное поражение «Ливерпуля» в двухматчевом противостоянии Лиги чемпионов за всю историю.

В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа выступила в самом престижном еврокубке гораздо успешнее, добравшись до финала, где уступила всё тому же «Реалу» со счётом 0:1.