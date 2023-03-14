Рюдигер: «Судьи должны лучше оберегать Винисиуса»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер призвал судей более бережно относиться к вингеру Винисиусу Жуниору, который по словам немца часто сталкивается с провокациями от соперников.

«Судьи должны лучше работать с Винисиусом. Они должны оберегать его как никого другого. Винисиус должен сосредоточиться на своей игре, но с другой стороны, это сложно сделать, когда тебя постоянно провоцируют», – заявил Рюдигер на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем».

Винисиус в первом матче против «Ливерпуля» оформил дубль и результативную передачу на «Энфилде», благодаря чему «Реал» одержал разгромную победу 5:2. Ответная встреча состоится завтра на «Сантьяго Бернабеу».