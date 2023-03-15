Реал - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В последние годы «Реал» и «Ливерпуль» регулярно пересекаются в решающих матчах Лиги чемпионов, и постоянно успех сопутствует испанской команде. Не исключено, что и сегодня действующий победитель Ла Лиги пройдёт дальше. Во многом всё было решено на «Энфилде», когда игроки Карло Анчелотти на два быстро пропущенных гола ответили сразу 5 голевыми ударами. Конечно, у «Ливерпуля» шансов не много, но ведь недавно никто и представить не мог, что «красные» обыграют «МЮ» со счетом 7:0. В 23:00 эфир на «Матч ТВ», «Матч Футбол 2», «Мегого Футбол 1», beIN Connect, beIN Sports, BT Sport, Sky Sport, Arena Sport и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.