Рюдигер: «При всём уважении к моим бывшим клубам, в «Реале» совершенно другой уровень»

Защитник «Реал» Мадрида Антонио Рюдигер рассказал, что «королевский клуб» заметно превосходит его бывшие команды в плане организации и уровня подготовки. Напомним, за свою карьеру немец успел поиграть за «Штуттгарт», «Рому» и лондонский «Челси».

«Как прошли мои первые месяцы в «Реале»? Могу сказать, что здесь всё совершенно иначе. При всём уважении к моим бывшим клубам, в «Реале» совершенно другой уровень», – сказал Рюдигер на пресс-конференции.

В составе «Реала» Антонио уже успел выиграть Суперкубок УЕФА и клубные чемпионат мира. Эти же трофеи немец взял в прошлом сезоне в стане лондонского «Челси».