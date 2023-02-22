Бензема сравнялся с Месси по голевым сезонам в Лиге чемпионов

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема забил в 18-м для себя сезоне в Лиге чемпионов УЕФА. Ранее столько же результативных сезонов в самом престижном клубном турнире мира было лишь у Лионеля Месси.

Напомним, в недавнем матче против «Ливерпуля» Бензема оформил дубль, игра закончилась разгромной победой «сливочных» - 5:2. Также дублем отличился Винисиус Жуниор, ещё один гол в ворота мерсисайдцев забил Эдер Милитао.

До поединка против «красных» у Бензема ещё не было голов в текущем сезоне Лиги чемпионов, однако в других турнирах, в которых участвовал его клуб, он оформил 16 голов.