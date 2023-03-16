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Клопп: «Реал» снова был лучше»

16 Марта 2023 • 01:39 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет от мадридского «Реала».

Результат первого матча на «Энфилде» (2:5) практически не оставлял «красным» шансов на успех по итогам противостояния. В ответной встрече английскому коллективу не удалось даже сделать заявку на чудо – поражение 0:1 и разгром 2:6 по сумме обеих игр.

«Проигрыш 2:5 – это не лучший результат, если вы рассчитываете на проход. Нам нужно было показать нечто особенное, чтобы всё изменить, и мы этого не сделали. Надо признать, что самые опасные шансы были у «Реала» – Алиссон совершил два отличных спасения. Дальше прошла команда, которая была сильнее, ничего не поделаешь», – высказался в послематчевом интервью BT Sport немецкий рулевой.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Юрген Клопп
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