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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» помимо Тухеля рассматривает ещё троих кандидатов на замену Анчелотти

15 Марта 2023 • 14:08 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
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Через 6 ч. 8 мин.

Мадридский «Реал» находится в активном поиске тренера, который в конце сезона может заменить действующего наставника команды Карло Анчелотти. Ранее издание Sport Bild сообщило об интересе «королевского клуба» к кандидатуре Томаса Тухеля. Этот же источник добавляет, что «Реал» помимо немца рассматривает ещё троих кандидатов.

В первую очередь речь идёт о двух бывших футболистах «сливочных» – Рауле Гонсалесе и Хаби Алонсо. Первый возглавляет «Кастилью», тогд как второй тренирует леверкузенский «Байер». Помимо всего прочего, «Реал» также рассматривает вариант с бывшим тренером «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который ранее работал в Испании во главе «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Рауль Гонсалес Хаби Алонсо Томас Тухель Маурисио Почеттино
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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One Live
15 Марта 2023 в 14:11
Тухель самый оптимальный вариант для Реала) Остальное все большой шаг назад!
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