«Реал» помимо Тухеля рассматривает ещё троих кандидатов на замену Анчелотти

Мадридский «Реал» находится в активном поиске тренера, который в конце сезона может заменить действующего наставника команды Карло Анчелотти. Ранее издание Sport Bild сообщило об интересе «королевского клуба» к кандидатуре Томаса Тухеля. Этот же источник добавляет, что «Реал» помимо немца рассматривает ещё троих кандидатов.

В первую очередь речь идёт о двух бывших футболистах «сливочных» – Рауле Гонсалесе и Хаби Алонсо. Первый возглавляет «Кастилью», тогд как второй тренирует леверкузенский «Байер». Помимо всего прочего, «Реал» также рассматривает вариант с бывшим тренером «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который ранее работал в Испании во главе «Эспаньола».