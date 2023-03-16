Корнаухов — о «Ливерпуле»: «Это не та команда, которая делала камбэки с «Барселоной»

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением об игре «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

«Ливерпуль» приходит в себя, выздоравливает. Но это не та команда, которая делала камбэки с «Барселоной». Вряд ли у нынешнего «Ливерпуля» были шансы», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча завершилась крупной победой «Реала» со счетом 5:2. Таким образом, по итогам двух игр (5:2, 1:0) «сливочные» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится завтра, 17 марта. Начало мероприятия запланировано на 14:00 по московскому времени.