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Клопп: «Ни секунды не жалел о решении продлить контракт с «Ливерпулем»

15 Марта 2023 • 22:51 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Ливерпуль
1 2.55 X 3.30 2 2.80
1-й тайм

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трудностях команды.

Мерсисайдцы прибыли в Мадрид на ответный матч с «Реалом» практически без шансов на успех – первая встреча на «Энфилде» была проиграна со счётом 2:5. Незадолго до стартового свистка немецкий специалист вновь обсудил с журналистами положение дел: «Я знал, что этот сезон будет трудным, и в этом заключалась одна из причин моего решения продлить контракт. Я действительно понимал, что нас ждут трудности, хотя, конечно, никто не мог догадываться об их масштабе. Я ни на секунду не жалею о подписании нового договора», – сказал в интервью Bein Sports Клопп.

Действующее соглашение наставника «красных» рассчитано до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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