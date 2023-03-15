Клопп: «Ни секунды не жалел о решении продлить контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трудностях команды.

Мерсисайдцы прибыли в Мадрид на ответный матч с «Реалом» практически без шансов на успех – первая встреча на «Энфилде» была проиграна со счётом 2:5. Незадолго до стартового свистка немецкий специалист вновь обсудил с журналистами положение дел: «Я знал, что этот сезон будет трудным, и в этом заключалась одна из причин моего решения продлить контракт. Я действительно понимал, что нас ждут трудности, хотя, конечно, никто не мог догадываться об их масштабе. Я ни на секунду не жалею о подписании нового договора», – сказал в интервью Bein Sports Клопп.

Действующее соглашение наставника «красных» рассчитано до 2026 года.