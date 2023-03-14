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Лига чемпионов

Гладилин уверен, что «Реалу» с «Ливерпулем» дома не будет легко

14 Марта 2023 • 17:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
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15.03 23:00

15 марта на арене «Сантьяго Бернабеу», что в Мадриде, состоится ответный матч в паре 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». И несмотря на разгромную победу «сливочных» в первом матче на «Энфилде» (5:2), экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин не считает, что «Реалу» с завтрашним соперником будет легко.

«Ливерпуль» — это команда с характером, с именем, там работает прекрасный главный тренер. Они будут играть раскрепощенно. А ещё в своей истории они доказывали, что могут выиграть еврокубки за счёт характера», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Начало встречи между «Реалом» и «Ливерпулем» - 23:00, время московское. Портал Liveresult.ru проведёт текстовую трансляцию встречи между европейскими топ-клубами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Валерий Гладилин
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РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
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