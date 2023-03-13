Милитао: «Многие уверены, что в нашей паре с «Ливерпулем всё понятно, но я так не думаю»

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао поделился ожиданиями от ответной игры с «Ливерпулем» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. напомним, первую встречу «королевский клуб» выиграл на «Энфилде» со счётом 5:2.

«Многие уверены, что в нашей паре с «Ливерпулем всё понятно, но я так не думаю. Ожидаю увидеть. Я ожидаю увидеть в Мадриде другой «Ливерпуль». Вызов состоит в том, чтобы провести матч, не держа в уме первую встречу. Конечно, у нас есть большое преимущество, но нам нужно выстоять ещё 90 минут», – заявил Милитао в интервью ESPN Brasil.

На счету Милитао 4 гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Эдер также отметился забитым мячом в первой встрече с «Ливерпулем» на «Энфилде».