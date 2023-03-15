Джеймс: «Товарищи по команде часто подставляют Алиссона»

Бывший английский голкипер Дэвид Джеймс рассказал, что думает об игре Алиссона Бекера в текущем сезоне.

«Ливерпуль» проводит не самую удачную кампанию, и бразильский страж ворот нередко получает свою долю критики.

«Я большой поклонник Алиссон, но, к сожалению, в этом сезоне для него всё складывается не лучшим образом. Временами он хорош, но его товарищи по команде слишком часто его подставляют, что приводит к множеству пропущенных голов. Я по-прежнему считаю Алиссона отличным вратарём, великолепно играющим как ногами, так и на линии», – цитирует Liverpool Echo экс-голкипера сборной Англии.