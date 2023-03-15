«Реал» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Ливерпуль
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Протокол игры
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Модрич Лука•Камавинга Эдуардо•Кроос Тони•Вальверде Федерико•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Гакпо Коди•Фабиньо Энрике•Милнер Джеймс•Салах Мохамед•Нуньес Дарвин•Жота Диогу
15 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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