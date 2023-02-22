Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Макманаман — о поражении «Ливерпуля» от «Реала»: «Думаю, итог уже всем понятен»

22 Февраля 2023 • 19:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Ливерпуль
15.03 23:00

Бывший полузащитник сборной Англии Стив Макманаман высказался после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, итог уже всем понятен. «Ливерпуль» был разорван на части. Выигрывать 2:0 и пропустить пять на «Энфилде»…Ошибки в голах — это фильм ужасов для футболистов. Они с болью будут вспоминать эти моменты», — заявил в эфире BT Sport.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 15 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Напомним, что в Лиге чемпионов больше не действует правило выездного года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Стив Макманаман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.02.23 в 23:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.60 4.10 1.72
Видео
22.02.23 в 23:00
Интер Милан Интер Милан
Порту Порту
2.05 3.50 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
19:32 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги верит, что «Интер» выиграет Лигу чемпионов
19:32 · Лига чемпионов
Макманаман — о поражении «Ливерпуля» от «Реала»: «Думаю, итог уже всем понятен»
17:38 · Лига чемпионов
Гвардиола: Какие бы усилия я не прилагал, меня ждёт неудача в Лиге чемпионов 3
17:27 · Лига чемпионов
Дрогба считает, что Мбаппе поможет «ПСЖ» пройти «Баварию» в ЛЧ
16:43 · Лига чемпионов
Каррагер раскритиковал ван Дейка после поражения «Реалу»
14:13 · Лига чемпионов
Газзаев: «Реал» в очередной раз подтвердил своё величие»
13:39 · Лига чемпионов
​Гвардиола: «Я никогда не думал, что должен 3-4 раза выиграть Лигу чемпионов»
12:19 · Лига чемпионов
«О господи»: Клоппу не понравились вопросы о Винисиусе и Модриче
11:23 · Лига чемпионов
«Реал» потерял Алабу 1
10:24 · Лига чемпионов
Груич — о матче с «Интером»: «Мы хорошо подготовились к этой игре»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Фоден способен играть в центре полузащиты, но для этого ему надо стать более зрелым»
09:32 · Лига чемпионов
Назван лучший игрок матча «Айнтрахт» - «Наполи»
09:27 · Лига чемпионов
Нападающий «Айнтрахта»: «Нам противостояла одна из лучших команд Европы»
09:20 · Лига чемпионов
Тренер «Айнтрахта»: «Счёт 0:2 - не такой уж плохой результат»
09:14 · Лига чемпионов
Куртуа высказался о болельщиках «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем