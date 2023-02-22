Макманаман — о поражении «Ливерпуля» от «Реала»: «Думаю, итог уже всем понятен»

Бывший полузащитник сборной Англии Стив Макманаман высказался после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, итог уже всем понятен. «Ливерпуль» был разорван на части. Выигрывать 2:0 и пропустить пять на «Энфилде»…Ошибки в голах — это фильм ужасов для футболистов. Они с болью будут вспоминать эти моменты», — заявил в эфире BT Sport.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет 15 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Напомним, что в Лиге чемпионов больше не действует правило выездного года.