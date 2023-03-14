Рюдигер: «Реал» много пропускает? Нам нужен прогресс, мы работаем над этим»

Центральный защитник «Реал» Мадрида Антонио Рюдигер заявил, что его команда активно работает над улучшением игры в обороне. Напомним, «королевский клуб» пропускал в четырёх из пяти последних матчей во всех турнирах.

«Критика из-за большого количества пропущенных голов? Когда ты много пропускаешь, тебя критикуют. Это нормально. Нам нужен прогресс, мы работаем над этим», – сказал Рюдигер на пресс-конференции.

«Реал» к сегодняшнему дню пропустил 19 голов в чемпионате Испании – это аж на 11 больше, чем у каталонской «Барселоны», которая лидирует в турнирной таблице с отрывом в 9 очков.