Клопп: «Нам нужно сыграть рискованно, но избегать при этом контратак»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил свой замысел на предстоящий ответный поединок ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, первый матч мерсисайдцы проиграли у себя дома со счётом 2:5.

«В тактическом плане мы должны быть очень активны, особенно без мяча. Наша полузащита должна сильно давить на соперника, мы должны рисковать, но избегать при этом контратак», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Игра между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт сегодня в 23:00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу». Мерсисайдцы не могут обыграть «сливочных» уже 7 матчей подряд во всех турнирах.