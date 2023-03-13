Деменко: Я не верю в «Ливерпуль» в противостоянии с «Реалом»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о шансах «Ливерпуля» пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась разгромной победой мадридского клуба со счетом 5:2.

«Ливерпулю» уже нечего терять нечего. Они будут биться в ответной игре. Это не тот «Ливерпуль», который был два года назад. Многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Но сейчас я не верю в англичан», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Ответный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в среду, 15 марта. Начало игры запланировано на 23:00 по мск.

Напомним, уже определились четыре участника следующего раунда, в их число вошли «Бавария», «Милан», «Челси» и «Бенфика».