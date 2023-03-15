Фабиньо напомнил, как «Ливерпуль» прошёл в 2019 году «Барселону»

Английский «Ливерпуль» сражается с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре подопечные Юргена Клоппа потерпели крупное поражение, пропустив пять мячей после того, как вели в счете 2:0.

Защитник «Ливерпуля» Фабино напомнил о том, как его команда расправилась с «Барселоной» в 2019 году после того, как проиграла первый матч 0:3. В ответной встрече «Ливерпуль» забил четыре безответных мяча и был таков.

- Я думаю, сейчас важно настроиться на такой тип матча. Нам нечего терять. Все ждут, что «Реал» выиграет и пройдет дальше, и это может стать нашим козырем, - цитирует Фабиньо BBC Sport.