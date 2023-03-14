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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти: «Кварацхелия – отличный футболист»

14 Марта 2023 • 16:37 Комментировать
Наполи
...
Айнтрахт Фр
1 1.50 X 4.40 2 6.50
15.03 23:00

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти оценил уровень вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который производит фурор в своём дебютном сезоне в Серии А. Напомним, на счету грузина уже 13 голов и 13 результативных передач во всех турнирах.

«Кварацхелия – отличный футболист. Он отлично действует в связке с Виктором Осимхеном, они очень эффективны для своей команды», – сказал Анчелотти перед игрой с «Ливерпулем».

Напомним, сам Хвича ранее признавался, что с самого детства болеет за мадридский «Реал». «Наполи» хочет продлить контракт с грузином и не заинтересован в его продаже грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Наполи Хвича Кварацхелия
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