Анчелотти: «Кварацхелия – отличный футболист»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти оценил уровень вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который производит фурор в своём дебютном сезоне в Серии А. Напомним, на счету грузина уже 13 голов и 13 результативных передач во всех турнирах.

«Кварацхелия – отличный футболист. Он отлично действует в связке с Виктором Осимхеном, они очень эффективны для своей команды», – сказал Анчелотти перед игрой с «Ливерпулем».

Напомним, сам Хвича ранее признавался, что с самого детства болеет за мадридский «Реал». «Наполи» хочет продлить контракт с грузином и не заинтересован в его продаже грядущим летом.