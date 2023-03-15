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Лига чемпионов

Защитник «Интера» Дармиан пожелал удачи «Наполи» в Лиге чемпионов

15 Марта 2023 • 15:16 Комментировать
Порту
0:0
Интер Милан
окончен

Защитник «Интера» Маттео Дармиан поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также пожелал удачи «Наполи» в ответной игре 1/8 финала главного клубного турнира Европы против «Айнтрахта».

Напомним, ранее «нерадзурри» одолели по сумме двух встреч «Порту» (1:0), что и позволило команде выйти в 1/4 финала.

«Мы знали, что будет нелегко, были по-спортивному злы и жаждали оправиться после поражения от «Специи». Мы знали, как действовать, и привезли домой очень важный результат.

Кстати, было бы неплохо увидеть три итальянские команды в четвертьфинале. Желаю удачи «Наполи», — цитирует Дармиана Sky Sport Italia.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта. В следующий этап турнира уже вышли «Бавария», «Челси», «Манчестер Сити», «Интер», «Милан» и «Бенфика».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Маттео Дармиан
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