Впервые за 17 лет сразу три итальянских клуба сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов

Три представителя Серии А успешно преодолели стадию 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Милан» с минимальным счётом одолел английский «Тоттенхэм» по сумме двух встреч, «Интер» с таким же преимуществом обыграл «Порту», а «Наполи» уверенно разобрался с немецким «Айнтрахтом» – 5:0. Таким образом, в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют сразу три представителя Италии – впервые с сезона 2005/06, когда в восьмёрку сильнейших попали «Интер», «Милан» и «Ювентус». Ранее это также происходило в сезонах 2004/05 и 2002/03.

Своих следующих соперников коллективы из Серии А узнают уже в пятницу, когда состоится жеребьёвка четвертьфинала.