Спаллетти – о словах Гвардиолы: «Я не поддамся на эти уловки»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на комплимент рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Недавно испанский специалист назвал «Наполи» сильнейшей командой Европы на данный момент, однако у Спаллетти эти слова восторга не вызвали: «Я не горжусь этим. Я знаю эти игры разума, которые устраивают люди, чтобы оказать давление на других. Может ли «Наполи» оцениваться выше «Манчестер Сити»? Они могут потратить 900 млн евро, мы – 9 млн, и на это явно есть причины», – высказался итальянец в интервью Amazon Prime после победы над «Айнтрахтом» (3:0) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.