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Спаллетти – о словах Гвардиолы: «Я не поддамся на эти уловки»

16 Марта 2023 • 02:44 Комментировать
Манчестер Сити
7:0
РБ Лейпциг
окончен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отреагировал на комплимент рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Недавно испанский специалист назвал «Наполи» сильнейшей командой Европы на данный момент, однако у Спаллетти эти слова восторга не вызвали: «Я не горжусь этим. Я знаю эти игры разума, которые устраивают люди, чтобы оказать давление на других. Может ли «Наполи» оцениваться выше «Манчестер Сити»? Они могут потратить 900 млн евро, мы – 9 млн, и на это явно есть причины», – высказался итальянец в интервью Amazon Prime после победы над «Айнтрахтом» (3:0) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лучано Спаллетти Хосеп Гвардиола Наполи
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