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Лига чемпионов

Ди Лоренцо: «Не расслабляемся, впереди ответный матч»

22 Февраля 2023 • 01:53 Комментировать
Наполи
...
Айнтрахт Фр
15.03 23:00

Итальянский «Наполи» подтвердил статус потенциального фаворита Лиги чемпионов, выиграв в гостевом матче у немецкого «Айнтрахта» со счетом 2:0. Автор одного из мячей неаполитанцев, Джованни ди Лоренцо, тем не менее, считает, что сбрасывать немцев со счетов опасно. Он уверен в том, что и ответный матч заставит неаполитанцев напрячься.

- Мы довольны победой, но ответный матч будет сложнее, очевидно. Начало игры было чуть сумбурным, но затем мы расположились на поле, появилась сыгранность, качество игры, и мы провели в итоге хороший матч. В Европе всегда надо стараться, - цитирует слова ди Лоренцо calcionapoli1926.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Наполи Джованни Ди Лоренцо
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НАПОЛИ АЙНТРАХТ ФР
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