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Лига чемпионов

«Наполи» - седьмой итальянской клуб, выбравшийся в четвертьфинал Лиги чемпионов

16 Марта 2023 • 07:58 Комментировать
Наполи
3:0
Айнтрахт Фр
окончен

Итальянский «Наполи» дважды переиграл немецкий «Айнтрахт» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов - впервые в своей истории. Любопытно, что даже при Диего Марадоне у команды такого не получалось - «Наполи» был близок к этому в 1990 году, но тогда уступил московскому «Спартаку» в серии пенальти и покинул турнир на стадии 1/8 финала. «Спартак» же позже обыграл мадридский «Реал» и дошел до полуфинала.

«Наполи» стал седьмым клубом в истории итальянского футбола, добравшимся до четвертьфинала Лиги чемпионов. Также стоит напомнить, что три итальянских клуба в четвертьфинале ЛЧ не выходили с сезона 2005/2006.

 

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