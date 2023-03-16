«Наполи» - седьмой итальянской клуб, выбравшийся в четвертьфинал Лиги чемпионов

Итальянский «Наполи» дважды переиграл немецкий «Айнтрахт» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов - впервые в своей истории. Любопытно, что даже при Диего Марадоне у команды такого не получалось - «Наполи» был близок к этому в 1990 году, но тогда уступил московскому «Спартаку» в серии пенальти и покинул турнир на стадии 1/8 финала. «Спартак» же позже обыграл мадридский «Реал» и дошел до полуфинала.

«Наполи» стал седьмым клубом в истории итальянского футбола, добравшимся до четвертьфинала Лиги чемпионов. Также стоит напомнить, что три итальянских клуба в четвертьфинале ЛЧ не выходили с сезона 2005/2006.