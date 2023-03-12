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Чемпионат Италии. Серия А

Пранделли: «Наполи» имеет отличные шансы добиться успеха в Лиге чемпионов»

12 Марта 2023 • 23:28 Комментировать
Наполи
...
Айнтрахт Фр
1 1.50 X 4.30 2 6.50
15.03 23:00

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли высказался о силе нынешнего «Наполи».

Команда возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая идущий вторым «Интер» на 18 очков после 26 туров. В Лиге чемпионов коллектив Лучано Спаллетти близок к выходу в четвертьфинал: в первом матче 1/8 финала неаполитанцы добыли выездную победу над «Айнтрахтом» из Франкфурта (2:0).

«Наполи» не просто регулярно побеждает, а делает это безоговорочно. Думаю, от такой команды можно многого ждать в Лиге чемпионов. Перерыв на чемпионат мира ничего не изменил – «Наполи» по-прежнему впечатляет своими результатами», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport Пранделли.

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Евро-Футбол.Ру,
Чезаре Пранделли Наполи
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