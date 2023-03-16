Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Сёмин: «У «Наполи» большие шансы выиграть Лигу чемпионов»

16 Марта 2023 • 16:30 Комментировать
Наполи
3:0
Айнтрахт Фр
окончен

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах «Наполи» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, в 1/8 финала турнира неаполитанцы одолели по сумме двух встреч «Айнтрахт» (5:0) и вышли в четвертьфинал.

Российский специалист считает, что у «Наполи» есть большие шансы выиграть Лигу чемпионов.

«На сегодняшний день неаполитанцы интереснее всех играют. Будет приятно, если они выиграют и чемпионат, и Лигу чемпионов. В Европе я болею именно за «Наполи», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 17 марта. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
16:35 · Лига чемпионов
​Президент ФИФА Инфантино допустил трансферные ограничения для клубов
16:30 · Лига чемпионов
Сёмин: «У «Наполи» большие шансы выиграть Лигу чемпионов»
15:45 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассказал, с кем хотел бы встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
15:35 · Лига чемпионов
Булыкин: «В ответной игре с «Ливерпулем» «Реалу» было намного комфортнее»
12:09 · Лига чемпионов
Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
12:07 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Если «Ливерпуль» хочет выходить в Лигу чемпионов, то я не уверен, что Трент – это подходящий правый защитник»
11:48 · Лига чемпионов
Ван Дейк высказался о вылете «Ливерпуля» из Лиги чемпионов
11:32 · Лига чемпионов
Джованни Симеоне: «У «Наполи» большие амбиции в Лиге чемпионов»
10:46 · Италия. Серия А
«Интер» заработал 10,6 миллионов евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
10:37 · Лига чемпионов
Тренер «Айнтрахта» Гласнер — об ответной игре с «Наполи»: «Мы сыграли лучше, чем дома, я очень горжусь ребятами»
10:02 · Лига чемпионов
Канисарес — об Алиссоне и Куртуа: «Они были само совершенство»
09:13 · Лига чемпионов
Зелиньски: «Наполи» может противостоять любому сопернику, нас должны бояться»
09:01 · Лига чемпионов
Крауч: «Вряд ли кто-то верил в камбэк «Ливерпуля»
08:56 · Лига чемпионов
Игрок «Айнтрахта»: «Мы проиграли потрясающей команде»
08:51 · Лига чемпионов
Морьентес высказался о победе «Реала» над «Ливерпулем»
Все новости
Рекомендуем