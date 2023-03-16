Сёмин: «У «Наполи» большие шансы выиграть Лигу чемпионов»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах «Наполи» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, в 1/8 финала турнира неаполитанцы одолели по сумме двух встреч «Айнтрахт» (5:0) и вышли в четвертьфинал.

Российский специалист считает, что у «Наполи» есть большие шансы выиграть Лигу чемпионов.

«На сегодняшний день неаполитанцы интереснее всех играют. Будет приятно, если они выиграют и чемпионат, и Лигу чемпионов. В Европе я болею именно за «Наполи», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 17 марта. Начало — в 14:00 по московскому времени.