Корнаухов: «Наполи» — одна из лучших команд в Европе»

Директор академии ЦСКА Олег Корнаухов высказался после прохода «Наполи» в следующий раунд Лиги чемпионов. В 1/8 финала неаполитанцы в двухматчевом противостоянии одолели «Айнтрахт» (2:0, 3:0).

«То как играет Осимхен и Кварацхелия… Это одна из лучших команд в Европе по игре. Думаю, все было ясно после первой игры. Осимхен — один из идеальных нападающих, которые есть. Командная игра «Наполи» просто прекрасна», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен забил 23 мяча и сделал 5 ассистов в 28 матчах во всех турнирах. На счету Хвичи Кварацхелии 13 забитых мячей и 15 голевых передач в 29 встречах за «Наполи».