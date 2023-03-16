Шалимов: У «Айнтрахта» практически не было шансов в противостоянии с «Наполи»

Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал выход «Наполи» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Напомним, в 1/8 финала турнира подопечные Лучано Спаллетти дважды оказались сильнее «Айнтрахта» (2:0, 3:0).

«После первой игры было все почти ясно. Против неаполитанцев практически не было шансов. У «Наполи» такие мастера, что они не прощают при своих шансах», — цитирует слова Шалимова «Матч ТВ».

Ранее определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Жеребьевка новой стадии турнира состоится завтра, 17 марта. Начало мероприятия запланировано на 14:00 по московскому времени.