​На улицах Неаполя массовые беспорядки перед матчем Лиги чемпионов

В среду вечером ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведут «Наполи» и «Айнтрахт». На улицах Неаполя за несколько часов до игры происходят массовые беспорядки, которых так опасались местные власти. Они стремились закрыть доступ на стадион для всех немцев, но не смогли этого добиться, после чего хотели принимать только тех, кто родился или живёт во Франкфурте.

В итоге в Неаполь приехали более 600 фанатов из Германии. Они бросают в полицию предметы, в том числе фейерверки и бутылки. Горят несколько автомобилей. Фанатам «Айнтрахта» «помогают» ультрас «Аталанты», которые имеют принципиальное соперничество с «Наполи».

Итальянские СМИ сообщают о том, что около 200 ультрас «Наполи» в мотоциклетных шлемах и с железными прутьями пытаются вступить в драку с фанатами «Айнтрахта» и «Аталанты», но полиции пока удаётся ограждать группы друг от друга.