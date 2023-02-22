Кварацхелия – первый игрок в истории «Наполи», сделавший четыре ассиста за сезон в ЛЧ

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал первым игроком в истории этого неаполитанского клуба, который оформил четыре ассиста в одном сезоне Лиги чемпионов.

Напомним, свой четвёртый ассист в турнире грузин оформил в минувшем выездном матче против франкфуртского «Айнтрахта». Ещё трижды Кварацхелия ассистировал на групповом этапе осенью. Также у молодого игрока есть два забитых гола в рамках текущего сезона в ЛЧ.

«Наполи» вечером 21 февраля уверенно обыграл «Айнтрахт» - 2:0. Первый гол в матче забил нигерийский форвард Виктор Осимхен, удвоил преимущество «адзурри» с передачи Кварацхелии – Джованни ди Лоренцо.