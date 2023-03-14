Лоботка: «Никто не ждёт, что «Наполи» дойдёт до финала Лиги чемпионов»

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка оценил шансы своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче ⅛ финала команда Лучано Спаллетти обыграла на выезде «Айнтрахт» со счётом 2:0. Ответная встреча состоится завтра в Италии.

«Все мечтают выиграть Лигу чемпионов, но это сложно. В турнире участвуют много топ-клубов, поэтому нам нечего терять. Мы не являемся мадридским «Реалом», никто не ждёт, что «Наполи» дойдёт до финала», – сказал Лоботка в беседе с итальянским изданием Il Corriere dello Sport.

Отметим, что «Наполи» за свою историю ни разу не доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. Завтра у подопечных Спаллетти будет возможность это исправить.