«Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Итальянский «Наполи» добыл путёвку в четвертьфинал, обыграв франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 5:0 по сумме двух встреч.

Коллектив Лучано Спаллетти выиграл первую встречу в Германии (2:0), но не остановился на этом, развив преимущество в ответной домашней игре. Сегодня команда взяла верх со счётом 3:0 благодаря дублю Виктора Осимхена и точному удару с пенальти Петра Зелиньски. Как отмечает Opta, «Наполи» впервые в своей истории сумел пробиться в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов или Кубка чемпионов.

Своего следующего соперника неаполитанцы узнают 17 марта, когда состоится жеребьёвка 1/4 финала.