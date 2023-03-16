Тренер «Айнтрахта» Гласнер — об ответной игре с «Наполи»: «Мы сыграли лучше, чем дома, я очень горжусь ребятами»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал поражение своей команды от «Наполи» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра этих команд завершилась победой неаполитанцев со счётом 2:0.

«Наполи» был лучше, но хочу отметить свою команду. Мы сыграли лучше, чем дома. Я очень горжусь ребятами. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов в дебютном сезоне», — приводит слова Гласнера пресс-служба УЕФА.

Также специалист отметил, что в прошедшей встрече «Айнтрахт» не боялся идти вперёд, но имел проблемы с открываниями в свободных зонах.

Напомним, жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 17 марта. До этой стадии турнира дошли три итальянские команды («Интер», «Милан» и «Наполи»), две английские («Манчестер Сити», «Челси), немецкая «Бавария», испанский «Реал», а также португальская «Бенфика».