Холанн, Чалханоглу, Бензема и Осимхен претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Стали известны все претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Явным фаворитом в номинации, как можно догадаться, является нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, забивший пять голов за 63 минуты в матче против немецкого «РБ Лейпцига» (7:0). Поспорить с норвежцем предстоит Хакану Чалханоглу, который помог «Интеру» удержать нулевую ничью в выездном матче с «Порту», а также Кариму Бензема («Реал» Мадрид), ставшему автором единственного гола в ворота «Ливерпуля» на «Сантьяго Бернабеу», и Виктору Осимхену («Наполи»), оформившему дубль в поединке с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:0).