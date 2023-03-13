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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги отреагировал на критику в свой адрес

13 Марта 2023 • 23:10 Комментировать
Порту
...
Интер Милан
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Через 23 ч. 17 мин.

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о своём положении в клубе.

В недавнем матче Серии А против «Специи» миланцы уступили со счётом 1:2, что спровоцировало новую волну критики в адрес рулевого «нерадзурри».

«Критика – часть моей работы, – высказывается Индзаги на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Порту». – Я никогда не уделял этому особого внимания и не собираюсь менять подход перед важнейшим матчем. «Специя» осталась в прошлом, сейчас мы сосредоточены на «Порту». Все видели, что происходило на поле в пятницу – думаю, поражения при подобной игре случаются раз в 500 случаях», – заявил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Специя
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ПОРТУ ИНТЕР МИЛАН
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