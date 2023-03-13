Симоне Индзаги отреагировал на критику в свой адрес

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о своём положении в клубе.

В недавнем матче Серии А против «Специи» миланцы уступили со счётом 1:2, что спровоцировало новую волну критики в адрес рулевого «нерадзурри».

«Критика – часть моей работы, – высказывается Индзаги на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Порту». – Я никогда не уделял этому особого внимания и не собираюсь менять подход перед важнейшим матчем. «Специя» осталась в прошлом, сейчас мы сосредоточены на «Порту». Все видели, что происходило на поле в пятницу – думаю, поражения при подобной игре случаются раз в 500 случаях», – заявил специалист.