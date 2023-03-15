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Лига чемпионов

Чалханоглу: «Я горжусь, я взволнован»

15 Марта 2023 • 01:54 Комментировать
Порту
0:0
Интер Милан
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский «Интер» сыграл по нулям в Порту, что позволило подопечным Симоне Индзаги пройти в следующий раунд самого престижного клубного турнира всего европейского футбола. Турецкий полузащитник команды Хакан Чалханоглу заявил, что гордится успехом клуба.

- Мы провели очень хороший матч, и я сейчас очень взволнован. Были небольшие ошибки, но в целом, мы отлично защищались. Этот успех - дополнительный мотиватор, в Лиге чемпионов может случиться все, что угодно, - цитирует Чалханоглу fcinter1908.it.

Теперь «Интер» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Хакан Чалханоглу
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