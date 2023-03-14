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Лига чемпионов

Порту - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн

14 Марта 2023 • 02:12 Комментировать
Порту
...
Интер Милан
1 2.50 X 3.40 2 2.85
Через 19 ч. 32 мин.

«Порту» с «Интером» во вторник будут оспаривать путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом поединке три недели назад были сильнее итальянцы (1:0). При этом у них обнаружились проблемы с выездными матчами - всего одно набранное очко в трех последних играх. К тому же «драконы» - очень качественный соперник, которого так просто обыграть не получится. Все же считается, что именно в этом матче шансы равны.

В 23:00 показ игры состоится на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», beIN Connect, beIN Sports, BT Sport, Sky Sport, Arena Sport и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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ПОРТУ ИНТЕР МИЛАН
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Футбол онлайн
14.03.23 в 23:00
Порту Порту
Интер Милан Интер Милан
2.60 3.20 2.90
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