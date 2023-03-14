Порту - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Порту» с «Интером» во вторник будут оспаривать путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом поединке три недели назад были сильнее итальянцы (1:0). При этом у них обнаружились проблемы с выездными матчами - всего одно набранное очко в трех последних играх. К тому же «драконы» - очень качественный соперник, которого так просто обыграть не получится. Все же считается, что именно в этом матче шансы равны.

В 23:00 показ игры состоится на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», beIN Connect, beIN Sports, BT Sport, Sky Sport, Arena Sport и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.