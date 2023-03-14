«Порту» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Португалии проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Интером».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Порту - Интер Милан
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Протокол игры
Кошта Диогу•Пепе VI•Кардозу Фабиу•Маркано Иван•Занузи Зайду•Эуштакиу Стивен•Груйич Марко•Урибе Матеус•Галено Вандерсон•Эванилсон•Тареми Мехди
Онана Андре•Дармиан Маттео• 33'Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Мартинес Лаутаро•Джеко Эдин
14 марта. Стадион "Драгау" (Порту).
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