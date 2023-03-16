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Капелло восхищается «Интером»

16 Марта 2023 • 00:13 Комментировать (1)
Порту
0:0
Интер Милан
окончен

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло прокомментировал успех миланского «Интера» - клуба, который он никогда не тренировал, хотя в Италии успел поработать со всякими командами. «Интер» сыграл по нулям в ответном матче с «Порту» и благополучно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов - вслед за «Миланом», который вышел в четвертьфинал по точно такой же схеме, дома 1:0, в гостях 0:0.

- Я должен сделать комплименты команде Симоне Индзаги. Он выразил себя в этом матче. Команде пришлось и пострадать, но, в то же время, она получила возможность сыграть как единый механизм, проверить себя. Команда проявила индивидуальность, а без нее в четвертьфинал ЛЧ не выйти, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Интер Милан Фабио Капелло
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Комментарии (1)
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Juventissimo
16 Марта 2023 в 00:26
Кто, как не Капелло будет восхищаться такой игрой на удержание результата?) Сезон 1993-94, когда Милан в 34 матчах забил 36 (!) голов и пропустил всего 15, не даст соврать об умении этого тренера сушить игру.
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