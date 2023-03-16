Капелло восхищается «Интером»

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло прокомментировал успех миланского «Интера» - клуба, который он никогда не тренировал, хотя в Италии успел поработать со всякими командами. «Интер» сыграл по нулям в ответном матче с «Порту» и благополучно прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов - вслед за «Миланом», который вышел в четвертьфинал по точно такой же схеме, дома 1:0, в гостях 0:0.

- Я должен сделать комплименты команде Симоне Индзаги. Он выразил себя в этом матче. Команде пришлось и пострадать, но, в то же время, она получила возможность сыграть как единый механизм, проверить себя. Команда проявила индивидуальность, а без нее в четвертьфинал ЛЧ не выйти, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.