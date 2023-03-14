Холанн расправился с рекордом ван Нистелроя

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дома «РБ Лейпциг», и уже в первом тайме фаворит забил два мяча усилиями Эрлинга Холанна. Норвежский форвард достиг отметки в тридцать голов, забитых в самом престижном клубном турнире европейского футбола.

И для этого ему потребовались лишь 26 матчей. Предыдущим самым скорострельным игроком, добравшимся до трех десятков голов в Лиге чемпионов, был нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой. И потребовались ему куда больше матчей - 34.

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