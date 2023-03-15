«Интер» отстоял ничью в Порту и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Интер» в итальянском стиле пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Миланцы в первом матче одержали минимальную победу, а в Португалии сумели сохранить ворота на замке, хотя «Порту» был близок к тому, чтобы перевести противостояние в овертайм.

Во вторник определялся ещё один четвертьфиналист Лиги чемпионов. «Интер» в первом матче выиграл дома у «Порту» со счётом 1:0 и приехал в Португалию с желанием отстоять преимущество. Кроме того, подопечные Симоне Индзаги наверняка хотели реабилитироваться за поражение от «Специи» в последнем туре Серии А.

Португальцы быстро могли открыть счёт. Уже в дебюте Урибе здорово пальнул с дальней дистанции, но Онана долетел до мяча и спас ворота. Миланцы старались тоже что-то придумывать впереди, но португальцы были активнее. При этом опасных моментов у ворот гостей долгое время не возникало.

В середине тайма миланцы наконец-то создали момент у ворот португальцев. После контратаки Джеко получил передачу от Бареллы и с левого полуфланга наносил удар, но Кошта оказался на месте. Вскоре «драконы» ответили своим моментом. Тареми слева ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, но чуть не попал в створ.

Прямо перед свистком на перерыв Акино Пепе прострелил с правого фланга, а Эуштакиу в падении пытался замкнуть, но мяч прошел чуть мимо штанги. В итоге на перерыв команды так и ушли с нулями на табло. В начале второй половины португальцы продолжали владеть мячом, но шанс всё же был у миланцев. Барелла получил футбольный снаряд около штрафной и бил в направлении нижнего угла, но получилось вновь неточно.

Португальцы больше владели мячом всё же, но толку от этого было мало. «Интер» оборонялся организованно и не позволял сопернику создавать что-то опасное у своих ворот. При этом гости не прижимались к воротам, понимая, что это может быть фатальным. Правда, за тринадцать минут до конца основного времени Онана показал свою реакцию после удара с линии штрафной. В ответ Чалханоглу слева приблизился к воротам и мощно выстрелил, но получилось выше.

В концовке матча Индзаги для укрепления обороны даже выпустил Шкриньяра, который выздоровел после травмы, но не был готов провести матч целиком. «Порту» же продолжал владеть мячом, к концу основного времени у хозяев этот показатель составлял 64%, но миланцам это не мешало удерживать подходящий для них счёт. При этом миланцы старались проводить вылазки и бить по воротам соперника, но опасно это не получалось.

Ко второму тайму арбитр добавил семь минут, и эти минуты выдались жаркими. Сначала Лодер после навеса с правого фланга головой пробил чуть выше цели. Затем мяч заметался по штрафной итальянцев, и Мартинес пробил через себя. Онана лишь взглядом провожал мяч, который пролетел мимо. Затем после удара Маркано кто-то из защитников миланцев вынес мяч с ленточки, а чуть позже в суматохе футбольный снаряд и вовсе ударился о перекладину ворот приезжей команды. В итоге у португальцев не выдержали нервы, и Акино Пепе получил вторую для себя жёлтую карточку. Счёт же в матче так и не изменился.

Таким образом, «Интер» стал участником четвертьфинала Лиги чемпионов. Своего соперника по этой стадии команда узнает в пятницу, когда пройдёт жеребьёвка оставшихся стадий вплоть до финала. При этом уже в воскресенье «Интер» ждёт матч с приставкой «супер» - домашняя встреча с «Ювентусом». Что касается «Порту», то «драконам» предстоит матч с «Брагой».

Роман Андреев