Донадони спрогнозировал выступление итальянских клубов в Лиге чемпионов

Бывший победитель Лиги чемпионов в составе блистательного «Милана» Фабио Капелло, Роберто Донадони, поделился своим мнением по поводу прогресса итальянских клубов в Лиге чемпионов. «Милан» уже вышел в четвертьфинал, ожидается, что туда же без особых забот пройдет «Наполи», велики также шансы «Интера», выигравшего первый матч.

- Это прекрасно, что целых три итальянских команды продолжают выступления в Лиге чемпионов. Думаю, что все три потом могут рассчитывать и на полуфинал, учитывая, что некоторые гранды выступают сейчас не лучшим образом, - цитирует Донадони итальянское новостное агентство ITASportPress.