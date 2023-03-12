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Лига чемпионов

Донадони спрогнозировал выступление итальянских клубов в Лиге чемпионов

12 Марта 2023 • 18:34 Комментировать
Порту
...
Интер Милан
1 2.60 X 3.40 2 2.65
14.03 23:00

Бывший победитель Лиги чемпионов в составе блистательного «Милана» Фабио Капелло, Роберто Донадони, поделился своим мнением по поводу прогресса итальянских клубов в Лиге чемпионов. «Милан» уже вышел в четвертьфинал, ожидается, что туда же без особых забот пройдет «Наполи», велики также шансы «Интера», выигравшего первый матч.

- Это прекрасно, что целых три итальянских команды продолжают выступления в Лиге чемпионов. Думаю, что все три потом могут рассчитывать и на полуфинал, учитывая, что некоторые гранды выступают сейчас не лучшим образом, - цитирует Донадони итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Наполи Роберто Донадони
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