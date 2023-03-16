Бергоми опасается, что миланские клубы сойдутся уже в четвертьфинале ЛЧ - он «не выдержит»

Бывшая легенда миланского «Интера» Джузеппе Бергоми с большим интересом следит за выступлениями клуба и сейчас. Он очень рад тому, что «Интер» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов - но боится, что жребий сведет его там с «Миланом».

- Если это случится уже в четвертьфинале, то я не выдержку. Я не смогу смотреть это по телевизору. Такие матчи всегда очень сложны, с эмоциональной точки зрения прежде всего. Уверен, что и поклонники «Милана» мечтают о другом жребии, - цитирует слова Бергоми итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Интер» - последний итальянский клуб, выигравший Лигу чемпионов, это было в 2010 году.