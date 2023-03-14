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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу отреагировал на сравнения с Пирло

14 Марта 2023 • 00:11 Комментировать
Порту
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Интер Милан
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Через 21 ч. 21 мин.

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, считает ли себя похожим на Андреа Пирло.

Недавно агент 29-летнего игрока заявил, что видит в его манере игры сходства с легендарным итальянским экс-полузащитником Андреа Пирло.

«Мне очень нравится Пирло, я считаю его своим кумиром, – отвечает турецкий футболист. – Но я не люблю говорить о себе – предпочитаю просто делать свою работу как можно лучше», – приводит издание Football Italia слова лидера «нерадзурри».

В активе Хакана Чалханоглу три забитых мяча и шесть результативных передач в 34 поединках за «Интер» в текущем сезоне во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андреа Пирло Хакан Чалханоглу
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