Чалханоглу отреагировал на сравнения с Пирло

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, считает ли себя похожим на Андреа Пирло.

Недавно агент 29-летнего игрока заявил, что видит в его манере игры сходства с легендарным итальянским экс-полузащитником Андреа Пирло.

«Мне очень нравится Пирло, я считаю его своим кумиром, – отвечает турецкий футболист. – Но я не люблю говорить о себе – предпочитаю просто делать свою работу как можно лучше», – приводит издание Football Italia слова лидера «нерадзурри».

В активе Хакана Чалханоглу три забитых мяча и шесть результативных передач в 34 поединках за «Интер» в текущем сезоне во всех турнирах.