​Онана: «Самый важный матч года»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов миланский «Интер» сражается в гостях с португальским «Порту», и камерунский голкипер «Интера» Андре Онана считает этот матч самым важным из всех в нынешнем сезоне. Напомним, что в первом матче «Интер» выиграл, но с минимальным преимуществом.

- Я считаю, что это самый важный матч сезона для нас. Очень важный. Мы все готовы, никто не боится, - цитирует слова Онана fcinter1908.it.

Следить за событиями игры в рамках Лиги чемпионов между «Порту» и миланским «Интером» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.