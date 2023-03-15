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Лига чемпионов

Гендиректор «Интера» Маротта поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

15 Марта 2023 • 12:11 Комментировать (1)
Порту
0:0
Интер Милан
окончен

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о жеребьёвке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, где сыграет миланская команда, ранее одолевшая по сумме двух встреч «Порту» (1:0) в 1/8 финала турнира.

«С одной стороны, нам нужен очень престижный соперник, а с другой — наилучшая возможность для выхода в следующий раунд. Посмотрим, что для нас приготовит жеребьёвка», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Кроме того, гендиректор подчеркнул, что в Лиге чемпионов немаловажную роль играет удача, поэтому для выхода в полуфинал команда не только должна быть хорошо подготовлена к одной конкретной игре, но и обладать определённым везением.  

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта. Помимо «Интера», в эту стадию турнира уже вышли «Челси», «Манчестер Сити», «Милан», «Бенфика» и «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта
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Комментарии (1)
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InterSan
15 Марта 2023 в 13:13
Пристиж будет - если в 1/2 выйдем. А для этого, единственный шанс - попасть на Милан. С Миланом 50/50. С остальными соперниками - крайне мало шансов будет.
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