Гендиректор «Интера» Маротта поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о жеребьёвке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, где сыграет миланская команда, ранее одолевшая по сумме двух встреч «Порту» (1:0) в 1/8 финала турнира.

«С одной стороны, нам нужен очень престижный соперник, а с другой — наилучшая возможность для выхода в следующий раунд. Посмотрим, что для нас приготовит жеребьёвка», — цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Кроме того, гендиректор подчеркнул, что в Лиге чемпионов немаловажную роль играет удача, поэтому для выхода в полуфинал команда не только должна быть хорошо подготовлена к одной конкретной игре, но и обладать определённым везением.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта. Помимо «Интера», в эту стадию турнира уже вышли «Челси», «Манчестер Сити», «Милан», «Бенфика» и «Бавария».