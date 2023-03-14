Консейсау высказался о предстоящем матче с «Интером»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился мнением об игре против «Интера» в Лиге чемпионов.

Португальский коллектив уступил в Италии со счётом 0:1. 14 марта «драконы» постараются отыграться в родных стенах.

«Важнейший матч. Мы хотим показать свой футбол и пройти в четвертьфинал. Нас ждёт равная и напряжённая игра. В составе «Интера» много отличных игроков, о чём я говорил ещё перед встречей на «Сан-Сиро». Не думаю, что головы наших оппонентов будут забиты недавним поражением от «Специи». Каждый матч – это отдельная история.

Индзаги – опытный и качественный специалист. Он уже доказал свою состоятельность, и недавние неудачи не могут заставить в этом усомниться», – сказал на пресс-конференции Консейсау.