Мхитарян — о возможной победе в Лиге чемпионов: «Всегда можно мечтать, но мы не должны терять голову»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал о мечте выиграть Лигу чемпионов. Напомним, в 1/8 финала главного клубного турнира Европы «нерадзурри» по сумме двух матчей одолели «Порту» (1:0) и вышли в следующий этап турнира.

«Всегда можно мечтать, мы тоже хотим сделать всё возможное. Это отличная возможность. Но думаю, мы не должны терять голову, потому что впереди два очень сложных матча», — цитирует Мхитаряна Sky Sport Italia.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта. Помимо «Интера», в следующий этап турнира уже вышли «Манчестер Сити», «Челси», «Милан», «Бавария» и «Бенфика».