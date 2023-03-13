Чалханоглу: «Интер» всегда хорош против сильных соперников»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Порту».

Встреча состоится во вторник в Португалии. Первый матч завершился домашней победой «нерадзурри» с минимальным счётом.

«Мы не хотим говорить о наших поражениях в чемпионате, ведь это уже вчерашний день. Сейчас мы сосредоточены на Лиге чемпионов, где мы отлично выступаем в текущем сезоне. «Интер» всегда здорово показывает себя против сильных соперников. Завтра мы хотим оформить путёвку в четвертьфинал – такова наша цель.

Матч с «Порту» важен не только для игроков и тренера, но и для клуба в целом. Мы знаем, что будет трудно», – цитирует Football Italia Чалханоглу.