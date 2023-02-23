Чалханоглу стал лучшим игроком матча «Интер» - «Порту»

Турецкий атакующий полузащитник «нерадзурри» Хакан Чалханоглу признан лучшим игроком матча «Интер» - «Порту» в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на официальном портале УЕФА.

Миланский клуб, напомним, в конце матча добился важной победы благодаря голу Ромелу Лукаку на 86-й минуте встречи. Чалханоглу провёл на поле все 90 минут встречи.

Ответная игра в Порту на арене «Драгао» состоится через три недели – 14 марта.

Напомним, в параллельном матче встречались «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» - эти команды победителя не выявили и забили друг другу по голу.